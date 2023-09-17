Семененко рассказал о настрое на сезон и работе с Ришо

Чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко рассказал о работе с французским хореографом Бенуа Ришо и планах на сезон в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.
«Программу ставили не спеша, с Бенуа Ришо было очень приятно работать, спасибо ему большое за такую программу, сейчас на выступлении постарался её хорошо презентовать, вроде бы получилось неплохо. Очень рад, что удалось с ним поработать.
Настроение на сезон — не сбавлять обороты, стремиться к чему-то большему. Всегда есть к чему стремиться, усложнять контент, прибавлять в артистизме.
Лично мне нравится костюм, Алексей Николаевич сказал, что надо будет что-то добавить. Будем смотреть.
Цвет волос – менять не собираюсь, макияж – нужно смотреть по правилам. Грим вроде бы запрещён, но подумаем, может, что-то действительно добавим», — рассказал Семененко.
- 17 сентября 2023
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