Дарио Чиризано сообщил о распаде своего дуэта с чешкой Денисой Цимловой

Российский фигурист Дарио Чиризано сообщил, что его дуэт с чешкой Денисой Цимловой распался. Об этом спортсмен рассказал в своём телеграм-канале.

«Это наш день встречи и расставания. Мы улыбаемся, но нам тяжело на душе. Мы не прощаемся, мы говорим друг другу до встречи, до встречи не в качестве спортивных партнёров, а в качестве хороших друзей.

Спасибо Денисе за этот прекрасный период моей жизни, я очень рад, что у нас была возможность прожить его. Спасибо, и ещё тысячу раз спасибо Денисе за её улыбки, за позитивный настрой, несмотря на трудности, которые нас сопровождали, за понимание. Я это очень ценю», — написал Чиризано.

Чиризано и Цимлова стали скатываться весной 2023 года вскоре после того, как распался дуэт россиянина с Ириной Хаврониной.

Напомним, ранее появилась информация, что Дарио Чиризано может встать в пару с Василисой Кагановской, чей дуэт с Валерием Ангелополом распался летом. Сама фигуристка уже опровергла эти слухи.