Марк Кондратюк рассказал, как возник его баттл с Ильёй Малининым

Олимпийский чемпион в команде, чемпион Европы и России 2022 года в мужском одиночном катании Марк Кондратюк рассказал о баттле с американским фигуристом Ильёй Малининым, который является единственным исполнителем четверного акселя на соревнованиях.
«Мы ни разу в жизни не виделись вживую. Просто в какое-то утро я просыпаюсь и вижу, что он сделал с места тройной аксель. Я подумал: «Вау, это сложно, это круто, пойду утром на тренировку – если будет нормальное состояние, попробую». Со второй попытки я сделал и ради прикола решил снять это максимально похоже. Это ни в коем случае не пародия, не стеб, это скорее некий оммаж. Взял Гришу (Федорова) попросил, чтобы он проехал так же, как Киган Мессинг. Просто дружеский прикол, по-доброму.
После этого мы списались чуть-чуть, больше о своем, а дальше он начал делать прыжки сложнее — и я начал делать прыжки сложнее. Потом я начал какие-то, которые он не делал. Мне кажется, это довольно интересно. Я надеялся, что кто-то поддержит нас с ним, но таких не нашлось», — сказал Кондратюк в программе «Прокат Show» на YouTube.
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