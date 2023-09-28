Японская фигуристка Рика Кихира пропустит Гран-при Канады
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Японская фигуристка Рика Кихира не выступит на Гран-при Канады 2023 года, сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
В сентябре спортсменка пропустила отборочные соревнования в чемпионату Японии. Кихира снялась с Гран-при Канады, так как продолжает восстанавливаться после травмы лодыжки, которую она получила летом 2021 года. Ожидается, что Кихира вернётся к соревнованиям в следующем сезоне.
Напомним, Кихира является победительницей финала Гран-при (2018), обладательницей золотых медалей чемпионатов четырёх континентов 2019 и 2020 годов в женском одиночном катании, а также является серебряным и бронзовым призёром командных чемпионатов мира (2019, 2021) в составе сборной Японии.
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