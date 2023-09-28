Тарасова: если ВАДА не информирует Валиеву о происходящем, то пусть закрывает дело

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на новость о том, что процесс информирования российской фигуристки Камилы Валиевой о сдаче положительной допинг-пробы происходил с нарушениями.

Международный союз конькобежцев (ISU) и Международный олимпийский комитет (МОК) получили уведомление о положительной допинг-пробе Валиевой раньше, чем сама фигуристка и её тренерский штаб. Со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) это является процессуальным нарушением. Напомним, именно неоправданная задержка с получением результата допинг-пробы во многом стала причиной скандала на Олимпийских играх в Пекине и последующего расследования.

«Очень интересно, кто это заметил и как это вообще повлияет на ход дела. Здесь всем всё понятно. Очевидно, что они должны информировать спортсменов о происходящем. Если не информируют Камилу, то пусть закрывают дело, да и всё! Эта тема уже потеряла актуальность. Тем более и Валиева уже потеряла к этому интерес», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.