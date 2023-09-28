«Все подстроились под систему». Трусова — об уменьшении числа ультра-си у фигуристок

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова высказалась об уменьшении числа попыток исполнить элементы ультра-си у девушек на контрольных прокатах в 2023 году.

«Я думаю, что все стали делать упор на хореографию, чистоту исполнения, саму программу. Всё-таки сейчас это оценивается лучше, чем прыжки, и, наверное, все подстроились под систему. Это выбор каждого абсолютно, кто как считает. Я просто такой человек, который всегда рисковал, всегда будет рисковать. На мой взгляд, неинтересно кататься просто, как могут все. Пять четверных сделать очень сложно. Для меня спорт остаётся спортом. Посмотреть, как красиво катаешься, можно на шоу.

Возможно ли показывать такую же сложность в 18 лет, как и в 16? Да, конечно. На Олимпиаде я выступала, мне уже было 17 с половиной, и это почти 18. Я уверена, что в принципе можно показывать то, что показывал в 15-16.

Не показалось, что в этом сезоне контрольные прокаты были слабее по сравнению с предыдущими? Не знаю, наверное, решили немножко по-другому работать. То есть очень тяжело держать форму от начала сезона до конца. Может быть, решили, что лучше пока что не на максимум выступить, чтобы потом прийти в нужную форму к главным соревнованиям», — сказала Трусова в интервью YouTube-каналу OKKO.