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Татьяна Тарасова объяснила, чего не хватает мужскому одиночному катанию в России

Татьяна Тарасова объяснила, чего не хватает мужскому одиночному катанию в России
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала об актуальном состоянии мужского одиночного катания в России, которое является её любимым видом.

Под руководством Тарасовой олимпийскими чемпионами в мужском одиночном катании стали Илья Кулик (1998 год) и Алексей Ягудин (2002).

«Это мой любимый вид. После того, как поработаешь с мальчиками, ни с кем работать больше невозможно. У нас есть «летающие табуретки», стараются мальчики, стараются, и их много летающих. Но не хватает оригинальных программ, не хватает прыжков, пусть с простых заходов, но четверных. И чтобы легко. Как-то пока никто не показал такой аксель, как показал когда-то Лешка Ягудин», — сказала Тарасова в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.

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