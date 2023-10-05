«Что еще нам придумают — не знаю». Тарасова — об отстранении от международных соревнований

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о том, как спортсменам и тренерам пережить отстранение от международных соревнований, начавшееся ещё с чемпионата мира – 2022.

«Пусть у нас в этом году будет побольше соревнований, чтоб нам как-то с закрытыми глазами пройти этот год. Что ещё нам придумают — я не знаю. Это уже второй сезон грядёт.

Как развиваться в таких обстоятельствах? Нам, тренерам, надо преподавать. И таким образом развиваться. Мы все знаем, что делают в мире, что делаем мы. Мы вообще всегда были первооткрывателями в очень многих видах. Спортсменам надо учиться и развиваться — это профессия. Да, сейчас они не поедут на международные соревнования, но будет время — и они поедут. Не будем же мы десять лет сидеть. Если ещё что-то не придумают. Но что можно ещё придумать? Я не знаю. Просто нас вообще вычеркнуть? Значит, мы будем у себя разыгрывать», — сказала Тарасова в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.