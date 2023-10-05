Татьяна Тарасова — о командном турнире: такая прекрасная забава, когда боремся все вместе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о значимости командного турнира на Олимпийских играх.

Впервые командные соревнования прошли на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.

«Я за эти соревнования, мне кажется, что это очень интересные соревнования. Личная медаль больше весит? Конечно. Но это как забава, такая прекрасная забава, когда все вместе боремся против другой команды. Это здорово. Побеждать в команде – это очень интересно. «Завод» же страшный – как мы будем проигрывать американцам? И для спортсмена это важно, и для зрителя. Россия выиграла, и это очень важно. Люди это обожают. А олимпийские чемпионы – это олимпийские чемпионы», — сказала Тарасова в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.