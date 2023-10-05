Свириденко: с недавнего времени я работаю с группой Евгения Плющенко

Российский фигурист Леонид Свириденко рассказал о том, что он теперь работает тренером в «Ангелах Плющенко».

«С недавнего времени работаю с группой Евгения Викторовича Плющенко, которую он ведёт с Артёмом Аркадьевичем Значковым. Не только как хореограф, а полноценно», — сказал Свириденко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

На мемориале Панина Свириденко сопровождает учеников Плющенко, сегодня он выводил Яну Асташенкову. Одна из частей музыки в её произвольной программе совпадает с прошлогодней программой Камилы Валиевой.

«Ощущения хорошие, обидно, что упала с сальхова, считаю, что это была ошибка. В целом довольна, в короткой можно было над вращениями поработать получше.

Музыку к произвольной программе мне предложил Никита Михайлов, и я сразу согласилась, потому что мне понравилось. Очень понравилось работать с ним.

Собираюсь вставлять элементы ультра-си в произвольную программу. Иногда бывают хорошие попытки тройного акселя, также учу четверной тулуп», — сказала Асташенкова.