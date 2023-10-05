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Ученица Мишина рассказала о новом телеграм-канале, который ведут юниоры сборной России

Ученица Мишина рассказала о новом телеграм-канале, который ведут юниоры сборной России
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Фигуристка Агата Петрова, которая занимается в группе Алексея Мишина, рассказала о создании нового телеграм-канала «Джуниоры», который ведут юниоры сборной России.

Идея принадлежала Еве Лавшук и Виктории Морозовой, в ведении канала участвуют Эдуард Карартынян, Николай Колесников, Софья Титова и Мария Мазур. Пока у ребят чуть больше тысячи подписчиков, но всё ещё впереди.

«Изначально я не участвовала, просто подписалась и смотрела, как ребята это делают. Потом мне написала Ева и предложила развивать канал. Основная идея – мы просто рассказываем про свои дни, про свою жизнь, про то, что у нас происходит на льду и за его пределами», – сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

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