Ветлугин: последствием участия в шоу является небольшое выпадение из спортивной формы

Российский фигурист Матвей Ветлугин прокомментировал выступление с произвольной программой на Мемориале Панина-Коломенкина.

«Не хватило физики? Да. Последствием участия в шоу является небольшое выпадение из спортивной формы, частых прокатов программ и в целом техники выполнения элементов. То, что мы успели сделать за неделю после моего возвращения с шоу — чуть-чуть восстановить сами прыжочки. Не было прокатов вообще. Дальше остаётся как раз работать над тем, чтобы во второй части ноги себя адекватно чувствовали, потому что там нужно делать три каскада.

Неполные трибуны. Сегодня пятница, обед. Наверное, стоит подумать над расписанием, потому что в январе этого года на чемпионате Санкт-Петербурга в субботу и воскресенье практически полные были трибуны. Но всё равно спасибо тем, кто смог прийти и не стал заложником собственных обстоятельств, потому что очень сильная энергетика была у тех людей, которые сидели в зале.

В чем смысл морковки, которую мне подарили? Может, вместо грибов хотят на овощи меня пересадить.

Один и тот же костюм? Понимаете, всё-таки статья расходов на костюмы в этом году полностью себя израсходовала после турнира шоу-программ. Финансовые условия диктовали, чтобы у меня в этом году было объединение программ. Я шучу конечно. Просто было бы логической ошибкой начинать произвольную программу с того движения, которым заканчивается короткая, но при этом я как-то успел поменять одежду. Поэтому элемент того, что у меня рукава засучены, а галстук переходит на руку — это объединяющая история.

Сколько потратил на костюм для шоу-турнира? Меньше 250 тысяч», — передаёт слова Ветлугина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.