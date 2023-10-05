Ветлугин: я допустил тактическую ошибку перед самым выходом на старт

Российский фигурист Матвей Ветлугин высказался по поводу старта сезона после выступления с короткой программой на Мемориале Панина-Коломенкина. Соревнования мужчин в одиночном катании стартовали в Санкт-Петербурге сегодня, 5 октября, в 10:00 мск.

«Тактическую ошибку допустил перед самым выходом на старт — никогда не делал двойной аксель, двойные разминал, тройной риттбергер. А сейчас попробовал сделать двойной аксель перед прокатом, сделал очень хорошо. И в прокате прыжок не получился. Это была тактическая ошибка. С Алексеем Николаевичем обсудили, что это было зря, несогласованное решение. Не было той степени уверенности, с которой я мог ехать.

Выбор музыки — это очень долго рассказывать. Нет, не Сергей Козлов музыку делал, но мы с ним очень много программ создали вместе, программ шесть, наверное, возможно, это оставило свой отпечаток того, как должна компоноваться музыка. Работа была многих людей, не двух и не трёх. Очень долго создавалось, случайности судьбы нам благоволили. Это как-нибудь отдельно расскажу, действительно долгая история.

Кто придумал добавить слова в программу? Это мои слова, я их записывал. Мой голос на тон ниже. Фраза — «В танго не бывает ошибок», это имеет двойственное значение. С одной стороны, это программа, это наша жизнь, но которая воплощена через танго. Ошибки допущены именно в жизни, но эта жизнь выражена через танго. В танго нет ошибки, а это была ошибка жизни»,— передаёт слова Даниеляна корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.