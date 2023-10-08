Тарасова: Валиева сейчас лучшая фигуристка России. Петросян — её главная конкурентка

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает Камилу Валиеву лучшей фигуристкой в России на данный момент, а также назвала Аделию Петросян её главной конкуренткой в сезоне.

«Безусловно, мне кажется, Валиева сейчас лучшая фигуристка России. Аделия Петросян может составить ей конкуренцию. У Аделии очень сложная, техничная, очень хорошая программа, с двумя четверными прыжками. Думаю, можно её назвать главной конкуренткой Валиевой в сезоне», — приводит слова Тарасовой «Советский спорт».

Напомним, продолжается расследование дела Камилы Валиевой. О положительной допинг-пробе фигуристки стало известно после окончания командного турнира Олимпиады-2022. Вручение медалей было отложено до окончания расследования. Слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) должны были закончиться на прошлой неделе, но были перенесены и завершатся 9-10 ноября.