Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Тарасова: Валиева сейчас лучшая фигуристка России. Петросян — её главная конкурентка

Тарасова: Валиева сейчас лучшая фигуристка России. Петросян — её главная конкурентка
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает Камилу Валиеву лучшей фигуристкой в России на данный момент, а также назвала Аделию Петросян её главной конкуренткой в сезоне.

«Безусловно, мне кажется, Валиева сейчас лучшая фигуристка России. Аделия Петросян может составить ей конкуренцию. У Аделии очень сложная, техничная, очень хорошая программа, с двумя четверными прыжками. Думаю, можно её назвать главной конкуренткой Валиевой в сезоне», — приводит слова Тарасовой «Советский спорт».

Напомним, продолжается расследование дела Камилы Валиевой. О положительной допинг-пробе фигуристки стало известно после окончания командного турнира Олимпиады-2022. Вручение медалей было отложено до окончания расследования. Слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) должны были закончиться на прошлой неделе, но были перенесены и завершатся 9-10 ноября.

Материалы по теме
Видео
Российская фигуристка Камила Валиева продемонстрировала навыки владения хоккейной клюшкой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android