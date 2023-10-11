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Фигуристы из Петербурга рассказали, кто предложил поставить номер под «Смешариков»

Фигуристы из Петербурга рассказали, кто предложил поставить номер под «Смешариков»
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Фигуристы Алиса Абдуллина и Егор Петров, выступающие в танцах на льду, рассказали, кто предложил поставить показательный номер под песню из мультсериала «Смешарики» – «От винта».

Абдуллина и Петров тренируются под руководством Елены Соколовой и Кирилла Алёшина в Академии фигурного катания в Санкт-Петербурге. Номер «Смешарики» они представили на гала-шоу после Мемориала Панина-Коломенкина, где заняли второе место.

«Идея возникла абсолютно спонтанно: после проката произвольной программы на мемориале Панина у нас оставался один день до показательных. На вечерней тренировке мы думали над музыкой, но ничего не приходило в голову. В конце тренировки к нам подъехал один из наших тренеров, Кирилл Алёшин, он открыл приложение с музыкой и первый трек, который высветился на экране, был Смешарики – «От винта!». Он в шутку предложил нам эту песню, а мы согласились», – рассказала Алиса Абдуллина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

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