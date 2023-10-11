Белорусская фигуристка Сафонова рассказала о работе над четверным риттбергером

Белорусская фигуристка Виктория Сафонова, выступающая в женском одиночном катании, объяснила, почему из всех элементов ультра-си выбрала для изучения именно четверной риттбергер.

Сафонова тренируется в группе Оксаны Матвеевой, а до 2019 года выступала за Россию.

Виктория — четырёхкратная чемпионка Республики Беларусь, участница зимних Олимпийских игр в Пекине (13-е место). Лучший результат фигуристки на чемпионате Европы – девятое место (2022)

«Почему для изучения выбрала именно риттбергер? Мне кажется, риттбергер – это тот тройной прыжок, который я могу исполнить в любом состоянии. Хоть ночью разбуди — пойду и прыгну. Он более удобный.

Давно ли работаю над ним? Да уже год точно», — сказала Сафонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Полностью интервью с Викторией Сафоновой можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 12 октября, в 8:00 мск.