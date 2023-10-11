Фигуристка Сафонова рассказала о работе с Олегом Васильевым

Белорусская фигуристка Виктория Сафонова, выступающая в женском одиночном катании, рассказала о работе с главным тренером сборной Беларуси Олегом Васильевым.

Васильев – олимпийский чемпион 1984 года в спортивной паре с Еленой Валовой. Его самые известные воспитанники – олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Сафонова, которая до 2019 года выступала за Россию, тренируется в группе Оксаны Матвеевой.

«Как в моей подготовке участвует главный тренер Олег Васильев? Он составляет план соревнований на сезон, каждый раз, когда мы приезжаем на турниры, он смотрит и отмечает какие-то недочёты, над чем стоит поработать, что добавить, что улучшить. Мы прислушиваемся к его мнению и уже в Москве переделываем что-то по тем замечаниям, которые он дал», — сказала Сафонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Полностью интервью с Викторией Сафоновой можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 12 октября, в 8:00 мск.