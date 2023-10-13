«Не хочется выпадать». Фигурист Рухин рассказал, что следит за международными стартами

Призёр этапов юниорской серии Гран-при Егор Рухин рассказал, что следит за международными турнирами.

«Слежу ли за международными стартами? Да, конечно, все турниры смотрю. И серию «челленджер» смотрю, слежу, потому что не хочется выпадать из всего этого. Хоть и не выступаешь там, но смотришь, подстёгиваешь себя. Есть ребята, с которыми мы общаемся, слежу за ними, болею», — сказал Рухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

За последние два сезона фигурист Егор Рухин занял второе место на четвёртом этапе Кубка России (2020/2021), выиграл бронзу Первенства России (2020/2021), второе место на этапе ЮГП в России (2021/2022) и третье место на этапе ЮГП в Польше (2021/2022).