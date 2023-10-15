Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Танцы на льду. Произвольный танец. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Худайбердиева и Базин выиграли первый этап Гран-при России в танцах на льду

Худайбердиева и Базин выиграли первый этап Гран-при России в танцах на льду
Аудио-версия:
Комментарии

Российские фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин стали победителями первого этапа Гран-при России в танцах на льду. По сумме двух программ спортсмены набрали 202,40 баллов.

Вторыми стали Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный, которые получили от судей 196,68 баллов. Бронзу завоевали Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, набравшие 186,78 баллов.

Ставшие четвёртыми Александра Прокопец и Александр Васькович по сумме двух программ уступили тройке лидеров более 15 баллов (171,10).

Отметим, что в субботу, 14 октября, по результатам ритм-танца топ-3 первого этапа Гран-при в танцах на льду выглядел так же, как и финальный рейтинг.

Гран-при России. Первый этап. Уфа. Танцы на льду

1. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин (Москва-Самарская обл.) – 202,40.
2. Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный (Московская область) – 196,68.
3. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин (Москва) – 186,78.

Материалы по теме
Герой дня — суперфигурист Мишина, а не ученица Тутберидзе. А у танцоров проклятие падений!
Герой дня — суперфигурист Мишина, а не ученица Тутберидзе. А у танцоров проклятие падений!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android