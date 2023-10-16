Акопова: перед шестиминуткой на этапе Гран-при в Москве у меня началась паническая атака

Российская фигуристка Карина Акопова, выступающая в паре с Никитой Рахманиным, откровенно рассказала о травме, полученной в прошлом сезоне.

«Это будет возвращаться постоянно, травма теперь со мной до конца жизни. Но я научилась с ней справляться, справляться со своими эмоциями. Стараюсь работать на максимум. Травма была очень серьёзная, очень тяжёлая, даже не физически, а морально. Я не смогла выйти на произвольную программу на Гран-при в Москве из-за своего психологического состояния. Мало того, что у меня были проблемы с ногой, со спиной — куча всего намешано было, так ещё у меня начались панические атаки. Как раз перед шестиминуткой на этапе Гран-при в Москве у меня началась паническая атака. Я, конечно, попыталась с ней справиться, но тренеры сказали, что лучше не рисковать. Поэтому мы не выступили.

После этого я сразу легла в больницу на две недели, мне там толком ничего не сказали. Во-первых, очень долго мне не могли поставить диагноз — больше полугода. Потом я прилетела в Сочи, проделала курсы блокад. Они мне тоже не помогли. Конечно, мы планировали выступить на чемпионате России, но учитывая, что даже блокады не помогли, не было смысла даже пытаться что-либо сделать. Я полетела опять в Москву, лечилась более двух с половиной месяцев, ходила на реабилитации и только в феврале я вышла на лёд. Было тяжело, потому что если мы пробовали что-то новое, то на следующий день я опять ничего не могла делать. Получается, мы делали шаг вперёд и несколько шагов назад из-за того, что снова начала беспокоить спина», — сказала Акопова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Полное интервью с фигуристами выйдет завтра, 17 октября, в 8:00 на «Чемпионате».