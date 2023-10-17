Александра Трусова рассказала про учёбу в МГУ

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании, российская фигуристка Александра Трусова рассказала про своё обучение в МГУ.

«Очень интересно, необычно. Особенно когда в принципе в школу особо не ходила, а тут надо посещать. Понятно, что я не всегда хожу, но стараюсь, когда есть время.

Могу из последнего интересного сказать: у нас был семинар по МТ, мы проходили фотографии. Я как обычно пришла, все сказали, что у них это тоже первое занятие. Пришёл мужчина, начал у нас что-то спрашивать. В итоге я думала, что мы будем просто сидеть в аудитории, что-то слушать, что-то пытаться сделать, а он говорит: «Давайте пойдём на Красную площадь, и вы будете просто фотографировать. Потом я посмотрю, как вы мыслите, что интересного сделали, что сфотографировали».

И в итоге мы полтора часа всё занятие ходили, просто гуляли по Красной площади, по ГУМу и фотографировали, чтобы интересно передать какие-то вещи. На следующем занятии уже обсуждали. Это было интересно. У меня даже есть фотографии, где мы вместе сфоткались», — сказала Трусова в интервью YouTube-каналу Okko.