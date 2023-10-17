Боброва и Журанков оценили прокаты Семененко, выигравшего первый этап Гран-при России

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и спортивный комментатор Андрей Журанков высоко оценили программы победителя первого этапа Гран-при России в Уфе Евгения Семененко.

В короткой программе действующий чемпион России предстаёт в образе клоуна, а в произвольной играет современного Ромео. Также отметим, что во второй день Евгений впервые исполнил на соревнованиях четверной риттбергер, за который получил максимальную надбавку от судей.

«Мне понравилась у Семененко короткая программа. От того, что была небольшая помарка, от этого хуже программа не стала смотреться – он выдерживает с начала до конца всю историю, которой мы восхищались ещё на контрольных прокатах. И сейчас мне понравилась относительно контрольных прокатов произвольная. Я другими глазами на неё посмотрела.

Очень имеет значение костюм. Когда он надел этот костюм, вот это современное «Ромео и Джульетта», современный Ромео, в совокупности совершенно по-другому стала смотреться программа, за этим намного интереснее наблюдать. Как будто в эту программу проникаешь и тебе интересно, как в книжку смотришь», — сказала Боброва в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».

«Четверной риттбергер Семененко был прекрасен. Ниже «плюс 4» не поставил бы за него, он настолько был правильно сделан… Прекрасный четверной риттбергер. Мы много говорили о коварстве этого прыжка, но у меня такое ощущение, что Игнатов более «в круг» его прыгает, а Семененко умудрился этот круг «растянуть», мне это очень понравилось», — добавил Журанков.