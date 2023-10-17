Боброва – Худайбердиевой: Лиза, пожалуйста, верни причёску с контрольных прокатов

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва высказала мнение, что одной из изюминок ритм-танца чемпионов России Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина являлась причёска партнёрши, которую та почему-то изменила к первому этапу Гран-при России в Уфе.

«Мне всё больше начинает нравиться их ритм-танец. Лиза, если ты меня смотришь, пожалуйста, верни причёску с контрольных прокатов (улыбается). Мне это так понравилось, мне казалось, что это так круто и стильно – волосы забраны и вот здесь у лица кудряшки. Всё это давало определённый стиль, так ещё никто не делал. Это было классно — некая фишка, за которой интересно было наблюдать. А сейчас она просто убрала эти кудри назад, и это уже получилось более стандартно. А хочется каких-то фишек ребятам, помимо того, что у них есть в программе и в классных костюмах. Причёска была такой вишенкой на торте», — сказала Боброва в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».