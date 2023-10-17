Журанков: не каждая фигуристка «Хрустального» даже во взрослом катании обретает свой стиль

Спортивный комментатор Андрей Журанков и олимпийская чемпионка Екатерина Боброва в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате» высоко оценили выступление 12-летней фигуристки Маргариты Базылюк, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе.

Базылюк с чистыми прокатами уверенно выиграла юниорский этап Гран-при России в Уфе.

Андрей: Базылюк, я считаю, дала жару. Получается так, что она откаталась лучше всех и из юниорской, и из взрослой части. По технике она превзошла всех. Все прыжки — не раздумывая. Уровень очень-очень крутой. Единственное, что меня тревожит — у нее очень острые колени. Беречь невозможно. Она такая худенькая, хрупкая. Весь расчет на то, что при таком весе нагрузка все-таки чуть-чуть меньше при таком количестве ультра-си на тренировках.

Екатерина: У меня вопросов к Маргарите нет. Это прекрасная юная девушка, которая действительно не задумывается и прыгает, ничего не боится, очень качественно делает элементы. Но я себя поймала на мысли, что во многих аспектах юниоров, выходящих из «Самбо-70», я не вижу лица у спортсменок. Это правильная стратегия в какой-то мере, в юниорах особо это и не нужно. У них вся программа четко подстроена под самые высшие баллы, не придраться. Но, так как у нас сейчас очень помолодело женское одиночное катание, мне бы хотелось, чтобы уже с юного возраста где-то уже искалось это лицо, как было с Валиевой. «Девочка на шаре» — мы её сразу запомнили и сразу ждали в мастерах.

Андрей: Мы в прошлом году с тобой размышляли об этом, обсуждая взрослый дебют Акатьевой и Петросян. У Акатьевой лицо во взрослых по большому счету не проявилось. И не каждая фигуристка «Хрустального» даже во взрослом фигурном катании обретает свое лицо и свой стиль.

Екатерина: Хочется больше индивидуальности, хочется больше звезд, хочется больше тех спортсменов, которых мы запомним. В юниорском уровне это, наверное, не плохо. Но я боюсь, что мы так рано сейчас переходим из юниоров и в 16-17 лет начинаем уже соревноваться на высшем уровне, что хочется, чтобы уже в этом возрасте девочка выходила, и за ней уже было бы интересно наблюдать.