Татьяна Тарасова рассказала о травме, из-за которой она завершила карьеру фигуристки

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала о травме, полученной на награждении Универсиады 1966 года, после которой ей пришлось завершить карьеру.

«До сих пор и одна рука, и вторая потом. Привычный вывих, он не лечится. Зоя Сергеевна Миронова, царство ей небесное, и Сережа Миронов думали, как мне помочь, потому что я очень любила то, что я делала, любила кататься, и по сей день, наверное б, каталась, если б тогда меня не пришибла эта травма. Просто открывается рука и всё.

Тяжело переживала этот момент. Раньше в 19 лет карьера была впереди, теперь уже… Тогда, конечно, карьера была впереди, мы только что вышли на чемпионаты Европы, мира. Четвертое место, шестое место — для первого раза это было прилично, выиграли Универсиаду. При том, что у нас были Белоусова/Протопопов. Конкуренция была сумасшедшая.

Расстроилась — не то слово. Я целыми днями думала, что мне делать, под трамвай что ли… Думала, мама очень расстроится, просто не переживет этого, потом, это очень некрасиво будет. Я про красоту все-таки не забывала. Я не понимала, что мне делать. Но мне надо было что-то делать.

Я пошла к Игорю Александровичу Моисееву. Я просто приходила там, дробила, занималась, у меня это получилось. Мои подруги у него работали. Как-то я с ним познакомилась. Он пускал эту чокнутую девочку, я вставала, учила, делала, как-то себя развивала. Занималась целыми днями, думала, буду поступать. Потом думала: ну как я буду с руками? Там же есть хват с партнерами, а руки у меня выскакивали. И операция не давала стопроцентной гарантии.

Непонятно было, что делать. Тогда мама с папой сказали: «Смирись, иди на каток к своим товарищам, тренеров мало, бери детей, может быть, кто-то из взрослых к тебе пойдет и вкалывай. И если ты полюбишь это, если у тебя будет получаться, то ты будешь счастливым человеком на всю жизнь. И я пошла. Я начала и уже не могла оторваться. Уже не могла дышать без этого», — рассказала Татьяна Анатольевна в интервью для YouTube-канала «Коммент.Шоу».