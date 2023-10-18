Тарасова — о работе с Куликом: из худого, сопливого мальчика стал сильным

Член зала славы мирового фигурного катания, тренер Татьяна Тарасова рассказала о работе с Ильёй Куликом, ставшим под её началом олимпийским чемпионом 1998 года.

«Невероятная конкуренция была. Катались люди, имена которых будут помнить сто лет. И он, мальчишка, нахал такой. Очень интересно было работать, страшно было что-то пропустить. Это была моя первая работа, она не была стопроцентно профессиональной. Я с ума сходила, целыми днями думала, как мне выстроить каждую тренировку, чтобы она шла по направлению победы. Мы сидели с ним в Америке, потому что здесь не было льда, никто не заливал, это было пропащим делом.

Страшно было работать с большим одиночником, я сомневалась в каждом шаге, но каждый шаг выверяла, и в конце концов тренировки шли хорошо. Мы прогрессировали на тренировках. Он становился сильнее, общефизическая подготовка шла хорошо. Мне помогал Леонид Моисеевич Райцин. Он приезжал всего раз, потом всё делала я, но по планам, составленным вместе. Мы каждый день делали общефизическую подготовку, каждый раз разную, и со временем он стал крепнуть — из мальчика, такого худого, сопливого, стал сильным», — рассказала Тарасова в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».