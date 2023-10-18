Гербольдт: Туктамышевой не хватает мотивации для продолжения — решила заработать на шоу

Тренер Катарина Гербольдт, выступавшая как в одиночном, так и в парном катании, прокомментировала решение чемпионки мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании, серебряного призёра чемпионата мира – 2021 Елизаветы Туктамышевой пропустить соревнования в сезоне-2023/2024 и сосредоточиться на выступлениях в ледовых шоу.

«Не думаю, что у Елизаветы Туктамышевой есть какие-то проблемы и трудности. Просто не хватает мотивации для продолжении тренировочного цикла, потому что это забирает много сил и времени. Поэтому она решила немного выдохнуть и заработать на шоу. Очень надеюсь и верю, что мы снова увидим Елизавету на больших соревнованиях», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.