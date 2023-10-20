«Аааааа, русская девочка!» Медведева поделилась воспоминаниями о первой поездке в Японию

Российская фигуристка, серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева поделилась воспоминаниями о своей первой поездке в Японию на юниорский финал Гран-при.

«Мне было 13 лет, я каким-то чудом отобралась в юниорский финал Гран-при, который проходил на острове Фукуока в Японии. Я первый раз поехала в Японию, и всё это: Япония, игрушки, аниме, конфеты — охренеть! Мы с девочками после соревнований, все хорошо откатались, у нас была традиция бегать по отелю, во всякие вышибалы, догонялки играть, мешать, короче, людям спать. Мы мелкие, нам прикольно.

Время где-то четыре утра, я иду спать, отдыхать. Я захожу в полный лифт людей: женщины, мужчины, дети, кони, люди. Мне нужно было на один из самых высоких этажей, я с первого ехала. Как-то люди все начали потихонечку выходить, раз, и остаётся один какой-то мужик и я 13-летняя. Значит, десять этажей мне надо проехать с этим мужиком. И он начинает напевать. Я в угол вбиваюсь, думаю, ёлки-палки!

И перед тем, как открываются двери, этот мужик ко мне поворачивается, падает на колени и начинает мне в ноги молиться и что-то на японском говорить. Я его просто ногой отпихиваю: «Мужик, отвали от меня». Слава богу, двери открываются и там стоит какая-то японская тётка просто такая: «Аааааа, русская девочка!» Я оттуда убежала», — рассказала Медведева в шоу «Это футбол, брат!»