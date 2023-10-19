Косторную заставили отказаться от «голого» платья. Что будет теперь с костюмом фигуристки?

Алёна Косторная — спортсменка, которая любит навести шуму в нашем фигурном катании. Без эксцессов не обошлось и дебютное выступление в парном катании. В короткой программе на контрольных прокатах Косторная поразила публику креативным платьем, которое было сделано как «голое». Болельщикам задумка Алёны понравилась, всё-таки фигуристка выступает под «50 оттенков серого» — сюда так и просится что-то провокационное и сексуальное. Но судьи посчитали, что это чересчур.

Сразу после прокатов специалисты попросили фигуристку сменить платье, сославшись на то, что оно «слишком голое». Косторная не была согласна с этим решением, но и лезть на рожон не захотела. Поэтому на этапе Гран-при в Омске фигуристка выйдет в новом костюме. Доработан будет и комбинезон Алёны для произвольной программы.

В преддверии этапа Гран-при в Омске «Чемпионат» поговорил с Алёной Куклычёвой — бессменным дизайнером Косторной на протяжении трёх лет. Специалист рассказала, как будут меняться костюмы Алёны к соревнованиям, и поделилась деталями сотрудничества с новоиспечённой спортивной парой.

— Расскажите, что будет с платьем-шок Алёны Косторной?

— Мы его перешиваем сейчас полностью. После прокатов Алёне с Гошей сказали менять платье, иначе снимут баллы. Потом у нас была неувязка с чашками, что-то опять пошло не так, они почему-то наверх залезли. Помните, у Трусовой вниз спустились, а у Алёны, наоборот, наверх! Ничего, зато какая шумиха сразу! Но мы делали это не специально, сразу говорю. Многое было под указку Алёны. Изначально платье было на бежевом бифлексе, но Алёна сказала: «Бифлекс — как у малышей». Мы его в итоге изъяли и сделали на сетке. Сетка — мягкий материал, повела себя плохо, начало всё сползаться. Ну и получилось то, что вы видели. Будем шить заново.

Алёна Косторная и Георгий Куница Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Концепция платья останется прежняя?

— С Алёной как на вулкане, у неё постоянно всё меняется. Бывает, мы с ней о чём-то договорились, я уже сделала, она приходит на примерку и говорит: «А давайте здесь вот так, а здесь это приделаем». Я говорю: «Ну давай попробуем». Главное, чтоб времени хватило. Я никогда ей не отказываю, мы хорошо сработались. Я её прям люблю, и девчонки мои её полюбили. Пока не знаю, что мы придумаем, следите!

Платье сто процентов будем менять, нельзя такое «голое». Хотя я видела интервью Алёны, она говорила, что видела где-то подобное, а ей запретили. Может быть, из-за того, что оно неидеально село, оно привлекло такое внимание. Может, если б оно идеально село, то было бы гармонично, а тут всё сразу наложилось. Запрос переделать — значит, переделаем. На самом деле нам и самим хотелось переделать, мы же были на прокатах, смотрели, и я такая: «Кто это сшил?!» (смеётся). Но когда они в комбинезонах вышли, я подумала: «Ну ладно, хоть комбинезоны нормальные вышли».

— Комбинезоны будут меняться?

— Комбинезоны будут дорабатываться, будут сложные крылья у Алёны ещё, она же там сойка-пересмешница. Там будет сложная конструкция, но мы сделаем так, чтобы не мешало. Она сейчас в парах, конечно, там много нюансов. Гоша всё время даёт нам рекомендации, какая у Алёны должна быть юбка — он лучше знает. Когда она меряет платье, он её берет, чтобы прочувствовать, скользит юбка или не скользит. И он прям говорит, в каких местах нам её зафиксировать, чтоб она вверх не поднималась. На примерку они всегда вместе приезжают, потому что есть очень важные нюансы, которые Алёна не чувствует. Ей может быть комфортно, а Гоше нет. И он говорит: «Нет, я тут её не удержу, тут надо всё застрочить».

Алёна Косторная и Георгий Куница Фото: РИА Новости

— Какие у вас в целом впечатления от сотрудничества с Гошей и Алёной?

— Гоша очень милый, корректный, всегда спрашивает: «А можно так? А вас это не затруднит?» Он очень щепетильный, и к Алёне всегда прислушивается. Муж-чудо достался ей! Очень приятно с ними работать. Алёна очень живая. Мне нравится в сотрудничестве с ней, что она не высокомерная, никого из себя не строит. Да, она высказывает «я хочу!», но не так, что «я хочу так и никак больше». Она всегда идёт на компромисс. Мы уже много лет работаем, столько платьев пошили. Мы сейчас только на шоу восемь костюмов сшили ей с Гошей. И ещё будем шить.