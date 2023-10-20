Алексей Тихонов — о дебюте дочери: как тренер недоволен, как папа радуюсь её 4-му месту

Чемпион мира Алексей Тихонов, работающий со спортивными парами в группе Этери Тутберидзе, высказался о дебюте своей дочери Полины на этапах юниорского Гран-при России.

Тихонова заняла четвёртое место на втором этапе Гран-при России среди юниоров в Омске.

«Как тренер я недоволен, у меня есть множество вопросов, были допущены определённые ошибки, не огромные, но тем не менее. При том, что что-то не получалось в произвольной программе — Полина думала головой и пыталась исправить что-то. Не откатала программы, как могла бы, проиграла в баллах сама себе. Для первого турнира Гран-при такого высокого уровня было неплохо. Дебют состоялся, она старалась, боролась, это хорошо.

Как папа радуюсь её четвертому месту, очень рад за неё.

Как часто занимаюсь с ней? Каждый день. Она тренируется с одиночниками, а на вторую тренировку выходит на парную, допускают тренироваться к парам, которые занимаются у Этери Тутберидзе. Мы с её мамой постоянно с ней, каждый день, стараемся помочь ей хорошо научиться кататься на коньках», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».