Двоеглазова — о 2-м месте на этапе Гран-при: я недовольна. Надо работать над четверными

Российская фигуристка Алиса Двоеглазова прокомментировала выступление в соревнованиях юниорок на втором этапе Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024 в Омске. Спортсменка заняла второе место, набрав по сумме двух выступлений 205,16 балла.

«Я недовольна. Короткую нужно катать лучше. А в произвольной бесконечно работать над четверными, чтобы делать их без раздумий. Надо работать. И всё. Был долгий перерыв между соревнованиями, нужно набирать форму», — приводит слова Двоеглазовой Sport24.

Напомним, победительницей соревнований в Омске стала фигуристка Виктория Морозова. Судьи поставили спортсменке за два выступления 205,69 балла. Третье место заняла фигуристка Софья Титова, набравшая 192,20 балла.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.