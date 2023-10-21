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Победное танго фигуриста Матвея Ветлугина на этапе Гран-при в Омске

Победное танго фигуриста Матвея Ветлугина на этапе Гран-при в Омске
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Матвей Ветлугин выиграл короткую программу на втором этапе Гран-при России в Омске. Ученик Алексея Мишина ярко представил постановку на «Libertango» Астор Пьяццоллы, которое является саундтреком к фильму «Последнее танго в Париже».

Ветлугин успешно исполнил тройной аксель и четверной тулуп, но на каскаде тройной лутц – тройной риттбергер допустил помарку из-за того, что первый прыжок был недокручен. Однако высокой оценки за компоненты оказалось достаточно, чтобы занять первое место, опередив юного москвича Григория Фёдорова, показавшего наиболее чистый прокат с технической точки зрения, на 0,69 балла. Ставший третьим петербуржец Семён Соловьёв уступил лидерам около девяти баллов.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

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