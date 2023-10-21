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Уверенный дебют чемпиона России по прыжкам Фёдорова во взрослых соревнованиях

Уверенный дебют чемпиона России по прыжкам Фёдорова во взрослых соревнованиях
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Чемпион России по прыжкам Григорий Фёдоров уверенно дебютировал во взрослых соревнованиях по фигурному катанию. В короткой программе на втором этапе Гран-при России в Омске ученик Светланы Соколовской получил высшие баллы дня за технику – 51,89. А по общей оценке уступил только 0,69 балла лидирующему Матвею Ветлугину и занимает второе место перед произвольной программой.

Григорий начал программу с каскада из четверного лутца и тройного тулупа, чистота исполнения которого вызвала восторг как у судей, так и у комментаторов. На столь же высоком уровне был исполнен и четверной тулуп. На приземлении с тройного акселя Фёдоров допустил незначительную ошибку, стоившую ему 0,32 балла.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

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