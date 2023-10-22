ГП России по фигурному катанию, мужчины: во сколько произвольная программа, где смотреть
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Сегодня, 22 октября мужчины представят свои произвольные программы в рамках второго этапа серии Гран-при России – 2023/2024. Соревнования проходят в Омске, на арене «Джи-Драйв» и возьмут старт в 11:30 мск.
Фигурное катание. Гран-при России-2023/24. Этап 2, Омск
Мужчины. Произвольная программа
22 октября 2023, воскресенье. 11:30 МСК
Идёт
1
Максим Петров
Республика Татарстан
2
Александр Бородин
Свердловская область
3
Егор Рухин
Москва
Отметим, что первый этап Гран-при России выиграл действующий чемпион России, ученик Алексея Мишина Евгений Семененко.
Всего в рамках турнира будет шесть этапов: Уфа, Омск, Красноярск, Казань, Самара и Москва. Отметим, что в этом году не будет Суперфинала. Вместо него состоится Спартакиада сильнейших в Магнитогорске, за путёвки на которую и будут бороться спортсмены на протяжении всех этапов. Спартакиада пройдёт с 15 по 18 февраля 2024 года.
Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.
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