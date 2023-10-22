Стало известно, какие прыжки Кондратюк и Ветлугин планируют исполнить в ПП на 2-м этапе ГП

Стало известно, какой прыжковый контент заявили мужчины на произвольную программу в рамках второго этапа серии Гран-при России, который проходит в Омске.

Олимпийский чемпион 2022 года в командном первенстве, чемпион Европы и России Марк Кондратюк, проваливший короткую программу, заявил больше всех четверных в произвольной: четверной лутц, четверной тулуп, четверной сальхов и четверной сальхов в каскаде с тройным тулупом через ойлер.

Текущий лидер соревнований Матвей Ветлугин планирует исполнить в ПП два четверных — тулуп и риттбергер. Идущий на данный момент вторым Григорий Фёдоров заявил три квада — флип, лутц и тулуп. А занимающий пока третье место Семён Соловьёв готовится прыгнуть четверной лутц и четверной тулуп.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.