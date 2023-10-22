Гран-при ISU, танцы на льду: во сколько произвольный танец, где смотреть
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22 октября в 21:15 по московскому времени начнутся соревнования по фигурному катанию в танцах на льду на первом этапе Гран-при ISU сезона-2023/2024 в Аллене (США).
Фигурное катание. Гран-при ISU-2023/24. Этап 1, Аллен, США
Танцы на льду. Произвольный танец
22 октября 2023, воскресенье. 21:15 МСК
Не началось
Главные фавориты турнира – действующие чемпионы мира в танцах на льду из США Мэдисон Чок и Эван Бэйтс. Их личный рекорд в произвольном танце составляет 138,41 балла, пара показала такой результат на World Team Trophy 2023. Также команду США на турнире в Аллене представляют два дуэта – Уна Браун и Гейдж Браун, Кэролайн Грин и Майкл Парсонс.
Дебютный совместный этап Гран-при у пары из Испании – Оливия Смарт/Тим Дик начали кататься вместе в 2023 году. Два дуэта представляют на турнире Чехию – это Натали Ташлерова/Филип Ташлер и Катерина Мразкова/Даниэль Мразек.
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