Гран-при ISU, танцы на льду: во сколько произвольный танец, где смотреть

22 октября в 21:15 по московскому времени начнутся соревнования по фигурному катанию в танцах на льду на первом этапе Гран-при ISU сезона-2023/2024 в Аллене (США).

Главные фавориты турнира – действующие чемпионы мира в танцах на льду из США Мэдисон Чок и Эван Бэйтс. Их личный рекорд в произвольном танце составляет 138,41 балла, пара показала такой результат на World Team Trophy 2023. Также команду США на турнире в Аллене представляют два дуэта – Уна Браун и Гейдж Браун, Кэролайн Грин и Майкл Парсонс.

Дебютный совместный этап Гран-при у пары из Испании – Оливия Смарт/Тим Дик начали кататься вместе в 2023 году. Два дуэта представляют на турнире Чехию – это Натали Ташлерова/Филип Ташлер и Катерина Мразкова/Даниэль Мразек.

Трансляции Гран-при ISU — 2023/2024 доступны в Okko.