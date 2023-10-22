«За вчера очень стыдно». Марк Кондратюк — о короткой программе на ГП России в Омске

Олимпийский чемпион 2020 года в командном первенстве, чемпион Европы и России Марк Кондратюк извинился за провальный прокат короткой программы на втором этапе серии Гран-при России – 2023/2024. Он сделал это после выступления в произвольной программе.

Напомним, в КП Кондратюк допустил несколько грубых ошибок и остановился лишь на 8-й позиции.

«Всем спасибо за поддержку. За вчера очень стыдно, сегодня пытался реабилитироваться», — сказал Кондратюк сразу после проката.

В ПП Кондратюку с переменным успехом удалось реабилитироваться: он приземлил четверной лутц, но при этом упал с четверного тулупа и сделал ошибку на тройном акселе, во второй части программы Марк выполнил два четверных сальхова: сольный и в каскаде с тройным через ойлер. Судьи оценили его выступление в 170,53 балла.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.