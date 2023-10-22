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Марк Кондратюк объяснил провал на 2-м этапе Гран-при России в Омске

Марк Кондратюк объяснил провал на 2-м этапе Гран-при России в Омске
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Олимпийский чемпион 2020 года в командном первенстве, чемпион Европы и России Марк Кондратюк провальный прокат короткой программы на втором этапе серии Гран-при России – 2023/2024, который проходит в Омске.

Напомним, в КП Кондратюк допустил несколько грубых ошибок и занял лишь восьмую позицию. За счёт ПП Марку удалось в итоговой таблице подняться на четвёртое место.

«Наверное, сегодняшний день ещё не совсем готов анализировать. Вчерашний — более-менее. Это моя вина, я плохо откатал. Почему было стыдно сегодня? Такое чувство, не могу объяснить. Очень много людей пришло, многие поддерживали и болели за меня, я слышал это. Немного неудобно, что я не показал для них свой максимум», — приводит слова Кондратюка «РИА Новости Спорт».

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