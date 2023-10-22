«За вчера очень стыдно». Кондратюк снова наошибался и остановился в шаге от пьедестала

Главной интригой произвольной программы мужчин в Омске было выступление Марка Кондратюка: сможет ли олимпийский чемпион реабилитироваться за провал в короткой и попасть на подиум с восьмого места?

По итогам первого вида Марк даже не попал в разминку сильнейших, а на решающий прокат заявил сложнейший из всех контент: четверной лутц, четверной тулуп, четверной сальхов и четверной сальхов в каскаде с тройным тулупом через ойлер.

Кондратюк выступил достойно, но всё же остановился в шаге от пьедестала. Матвей Ветлугин удержал лидерство, Алексей Ерохов с чистым прокатом поднялся на второе место, а замкнул тройку Григорий Фёдоров.

Кондратюка мучит травма?

У Марка снова не получилось на сто процентов. Он начал прокат с четверного лутца и замешкался на приземлении, хотя назвать ошибку стопроцентным степ-аутом нельзя. С четверным тулупом вышло хуже — касание обеими руками, засчитанное как падение, за что фигурист получил дедакшен.

Тройной аксель — тоже степ-аут, и только во второй половине Кондратюк более-менее раскрылся. Исполнил не такую сложную секвенцию из тройного риттбергера и двойного акселя, уверенно прыгнул четверной сальхов, а затем — каскад четверной сальхов — ойлер — тройной сальхов. Каскад получился не вполне «чистым» и получил минусы, а завершила программу комбинация тройной лутц — двойной тулуп.

Снова пострадали и уровни непрыжковых элементов: вращения — на первый и третий, дорожка шагов — на второй.

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«Всем спасибо за поддержку. За вчера очень стыдно, сегодня пытался реабилитироваться», — сказал Марк Кондратюк в «кисс энд край», ожидая баллов.

Олимпийский чемпион в команде получил в сумме 249,49 балла — и это многовато для двух далеко не самых уверенных прокатов, ни один из которых не смотрелся ярко и целостно. Такое впечатление, что Марк так и не залечил травму спины, которая спрогрессировала в прошлом сезоне. Но тогда его можно похвалить за смелость — два четверных во второй половине программы.

Под Марка Кондратюка дружно отправились Михаил Полянский и Андрей Анисимов, опережавшие его после первого дня. Затем на лёд вышел Алексей Ерохов, занимавший пятое место.

Ученик Виктории Буцаевой решил сделать ставку на более стабильный контент, и это оправдалось. Алексей чисто исполнил четверной сальхов и каскад четверной тулуп — тройной тулуп, а затем повторил этот же каскад во второй половине программы.

Ерохов пошатнулся только на тройном риттбергере, завершающем программу, но в общем и целом это был первый чистый прокат за день. Алексей получил примерно на 15 баллов больше Марка Кондратюка и возглавил промежуточный протокол.

Алексей Ерохов Фото: РИА Новости

Михаил Терновский из группы Юлии Кулибановой не смог опередить ни Ерохова, ни Кондратюка – упал с четверного тулупа и сдвоил флип в каскаде.

Тройка не осталась прежней

Выступления топ-3 по итогам короткой программы открывал Семён Соловьёв. Кажется, 17-летний фигурист переволновался, ведь ответственность была слишком большой: упал с четверного лутца, коснулся рукой льда на приземлении четверного тулупа, а потом ещё упал с тройного акселя и с помаркой приземлил тройной флип.

«Ладно с лутцем, но аксель и каскад, которые ты постоянно делал! Тебя никто не просил с акселя со второго падать», — укорял ученика его тренер Артур Гачинский. Соловьёв в итоге вылетел из тройки, уступив и Ерохову, и Кондратюку. «Не так плохо, как мне думалось», — оценил баллы суровый Гачинский.

А вот кто зажёг, так это Григорий Фёдоров! Артистически он полностью раскрылся в яркой программе «От заката до рассвета», великолепно отыграв постановку на зрителя и даже продемонстрировав неожиданный (но не запрещённый) элемент — колесо.

Но Гриша очень рисковал со сложностью. Четверной флип — падение, четверной лутц — степ-аут, тройной аксель — степ-аут. Фигуриста спасли чистый четверной тулуп и компоновка программы: каскады стояли во второй половине последними элементами. Фёдоров справился со сложнейшей «загитовской» комбинацией тройной лутц — тройной риттбергер и секвенцией тройной флип — двойной аксель — двойной аксель.

В итоге Григорий занял промежуточное четвёртое место по произвольной программе и выиграл всего два балла у одногруппника Кондратюка по сумме. Это подиум!

Григорий Фёдоров Фото: РИА Новости

Всё было в руках Матвея Ветлугина, который лидировал после короткой программы. И Матвей ни разу не упал, но и не показал того, на что способен. Прыгнул только один четверной тулуп, сдвоив ещё один, хотя презентация программы была на высоте.

И судьи оценили именно это! Ветлугин разгромно проиграл технику Алексею Ерохову (84,13 балла против 99,63), но опередил по компонентам (86,41 против 92,58).

Марк Кондратюк остался четвёртым, отыграв четыре позиции. Будем надеяться, что он вернётся на подиум на своём следующем этапе Гран-при России.