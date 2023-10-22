Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
ISU Гран-при. Этап 1: Показательные выступления
Начало прямой трансляции
03:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Аделия Петросян — о победе на этапе Гран-при: будоражит и адреналинит от такой поддержки

Аделия Петросян — о победе на этапе Гран-при: будоражит и адреналинит от такой поддержки
Аудио-версия:
Комментарии

Фигуристка Аделия Петросян, занимающаяся под руководством Этери Тутберидзе, прокомментировала победу на этапе Гран-при России в Омске в эфире Первого канала.

«Я думаю, с короткой это не связано, но я сегодня больше выложилась по эмоциям. Хочу её продавить до максимума по эмоциям, над этим очень надо много работать, безумно много, и добиваться результата и успеха. Но я старалась сегодня выложиться.

Надеюсь, что зрителям понравилась моя программа, я же не могу к каждому подойти спросить (смеётся). Надеюсь, мой прокат повлиял на некоторых людей. Зрители прям вау, очень понравилось, будоражит и адреналинит от такой поддержки громкой публики.

Два подряд этапа Гран-при? Думаю, мне так понравилось, потому что сильно перенервничать до своего этапа не успела, я успела перенервничать прямо здесь очень сильно. Я в принципе рада что выбрала два этапа подряд».

Судьи оценили произвольный прокат Петросян в 164,83 балла. В сумме 16-летняя фигуристка набрала 236,31 балла.

Материалы по теме
Ученица Тутберидзе Аделия Петросян выиграла второй этап Гран-при России подряд
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android