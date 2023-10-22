Аделия Петросян — о победе на этапе Гран-при: будоражит и адреналинит от такой поддержки

Фигуристка Аделия Петросян, занимающаяся под руководством Этери Тутберидзе, прокомментировала победу на этапе Гран-при России в Омске в эфире Первого канала.

«Я думаю, с короткой это не связано, но я сегодня больше выложилась по эмоциям. Хочу её продавить до максимума по эмоциям, над этим очень надо много работать, безумно много, и добиваться результата и успеха. Но я старалась сегодня выложиться.

Надеюсь, что зрителям понравилась моя программа, я же не могу к каждому подойти спросить (смеётся). Надеюсь, мой прокат повлиял на некоторых людей. Зрители прям вау, очень понравилось, будоражит и адреналинит от такой поддержки громкой публики.

Два подряд этапа Гран-при? Думаю, мне так понравилось, потому что сильно перенервничать до своего этапа не успела, я успела перенервничать прямо здесь очень сильно. Я в принципе рада что выбрала два этапа подряд».

Судьи оценили произвольный прокат Петросян в 164,83 балла. В сумме 16-летняя фигуристка набрала 236,31 балла.