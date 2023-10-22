Прокат Ерохова, позволивший ему подняться с 5-го места на 2-е

Чемпион мира среди юниоров 2018 года, российский фигурист Алексей Ерохов, занимающийся под руководством Виктории Буцаевой, отстал от победителя Матвея Велугина менее чем на три балла. Этим он обязан практически безошибочному прокату в произвольной программе на этапе Гран-при России в Омске.

Ерохов начал с идеально выполненного четверного сальхова. Каскад четверной тулуп и тройной тулуп, а также сольный тройной аксель были выполнены без помарок. Далее Алексей Ерохов легко совершил как сольный тройной флип, так и каскад четверной тулуп и тройной тулуп. Все вращения судьи оценили на четвертый уровень. Каскад тройной лутц, ойлер и тройной сальхов был выполнен чётко. Лишь в конце фигурист допустил небольшую ошибку на тройном риттбергере, однако она не стоила ему много баллов.

Судьи оценили прокат Ерохова в 186,04 балла. Общая сумма — 268,22 балла.

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