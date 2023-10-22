Произвольная программа Григория Фёдорова на втором этапе Гран-при России в Омске

Российский фигурист Григорий Фёдоров начал выступление с падения на стартовом четверном флипе. Также спортсмен допустил степ-аут и на четверном лутце. Однако затем он безошибочно выполнил четверной тулуп. Тройной флип был сделан чётко. Затем у Фёдорова не получился тройной аксель: после приземления фигурист коснулся рукой льда. Отлично получился каскад тройной лутц и тройной риттбергер. А вот с комбинацией тройной флип, двойной аксель и двойной аксель были проблемы, однако российский фигурист успешно справился. Дорожка получила второй уровень, вращения — четвёртый.

Судьи оценили прокат Григория Фёдорова в 157,63 балла — по второй оценке Фёдорову пока далеко до лидеров. Бронзу помог обеспечить запас после короткой программы: в итоговой таблице Фёдоров всего на 1,5 балла опередил Кондратюка.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.