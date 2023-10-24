Медведева — о Малинине: факт того, что он убрал четверной аксель, — это финт ушами был

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала решение американского фигуриста Ильи Малинина убрать четверной аксель из программы.

«Меня радует, что по второй оценке у него стало значительно лучше. Видно, что с ним упорно работают. Факт того, что он убрал четверной аксель, — это финт ушами был. Он сказал: «Я не буду больше делать четверной аксель. Я могу, но я не буду, потому что всё равно это не оценивается». Это было вот так (щёлкает пальцами): «Теперь живите без моего четверного акселя».

Мы недавно обсуждали: а нормально ли это, что спортсмен сам себя называет богом четверных? Вопрос. Главное, чтоб дальше получалось. Четверные в какой-то момент могут перестать получаться. Надеемся, что это продолжится. Ты накладываешь на себя такую ответственность! Не кто-то на тебя её возложил, а ты сам. Я — бог четверных! А может ли бог четверных выйти и сорвать четверной?» — сказала Медведева в интервью на YouTube-канале «Okko Спорт».