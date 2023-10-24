Медведева ответила на вопрос о завышении баллов Петросян и Кондратюку

Российская фигуристка Евгения Медведева проанализировала ситуацию с завышением баллов Аделии Петросян и Марку Кондратюку на этапах Гран-при России.

«Сложный вопрос, провокационный, я сказала бы. Была бы я сейчас в спорте, вообще попросила бы вырезать этот вопрос, потому что это опасно для спортивной карьеры (смеётся). Но нам не грозит катать произвольную перед теми же судьями.

Это всегда преференция лидера. Выслуга лет, так я бы сказала. У Аделии Петросян это, наверное, не совсем актуально, но у Марка это выслуга лет, Олимпийские игры за спиной. Разборки с судьями, имели ли они право на это, это уже отдельный вопрос. Но, отвечая на вопрос, почему так происходит, я считаю, что вот есть лидер, ему помогают. Это было всегда, вопросы к судьям по поводу компонентов были всегда, особенно когда появилась система техника/компоненты. Конечно же, у людей на протяжении многих лет были вопросы: от чего вообще зависит техника? Человек падает и получает в компонентах 8,5–9,5, а другой падает, и у него до шестёрок роняется, и не поднимешь. Вопрос остаётся открытым. Думаю, ещё много лет это будет обсуждаться. Но это неоспоримая помощь текущему лидеру сезона», — заметила Медведева в проекте «Прокат Show» на «Okko Спорт».

Напомним, на этапе Гран-при в Уфе некоторые судьи выставили Аделии Петросян оценки, не соответствующие рекомендациям ISU. На этапе в Омске Марк Кондратюк получил высокие баллы от трёх судей в обход правил, согласно которым, из-за грубых ошибок оценки должны быть снижены.