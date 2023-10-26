Александра Трусова заявила, что предпочла бы золото Олимпиады мировым рекордам

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании 19-летняя российская фигуристка Александра Трусова, которая пропускает соревновательный сезон-2023/2024, в программе «Что там в миксте?» на YouTube-канале ОККО, ответила на блиц-вопросы о виде спорта, которым занимается.

— Есть ли в фигурном катании дружба?

— Нет.

— Малинин или Ханю?

— Несравнимые люди, выбрать невозможно. Так же, как если поставить в их тройку Нэйтана Чена. Абсолютно разные.

— Золото Олимпиады или мировой рекорд?

— Если сейчас, то золото Олимпиады, потому что рекордов у меня очень много.

В текущем сезоне Александра выступает в шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и поддерживает форму в его академии.