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Александра Трусова заявила, что предпочла бы золото Олимпиады мировым рекордам

Александра Трусова заявила, что предпочла бы золото Олимпиады мировым рекордам
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Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании 19-летняя российская фигуристка Александра Трусова, которая пропускает соревновательный сезон-2023/2024, в программе «Что там в миксте?» на YouTube-канале ОККО, ответила на блиц-вопросы о виде спорта, которым занимается.

— Есть ли в фигурном катании дружба?
— Нет.

— Малинин или Ханю?
— Несравнимые люди, выбрать невозможно. Так же, как если поставить в их тройку Нэйтана Чена. Абсолютно разные.

— Золото Олимпиады или мировой рекорд?
— Если сейчас, то золото Олимпиады, потому что рекордов у меня очень много.

В текущем сезоне Александра выступает в шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и поддерживает форму в его академии.

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