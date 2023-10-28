Ясмина Кадырова и Валерий Колесов прокомментировали своё выступление на этапе ГП

Российская спортивная пара Ясмина Кадырова и Валерий Колесов прокомментировали своё выступление на третьем этапе серии Гран-при России – 2023/2024, который проходит в Красноярске. Судьи оценили их прокат в 71,81 балла.

Кадырова. Ощущения очень хорошие. потому что не было прямо очень сильного волнения. Это первый старт сезона, поэтому чуть-чуть волнение присутствовало, но мы настроились, мы справились, и мы в принципе довольны. Мы старались, очень много работали над короткой программой. Думаем, вам понравилось.

Колесов. Наша короткая программа — современная, боевая. Прикольно, что зал как будто не дышит, все как будто заинтересованы и в момент элементов все аплодируют, потом опять замолкают…

Кадырова. Почему изменили короткую программу, ведь изначально была музыка из «50 оттенков серого»? Вообще, изначально это предложила Тамара Николаевна Москвина — она посчитала, что это будет не так банально. Мы хотели взять что-то необычное, что нас отличит. Естественно, мы согласились с Тамарой Николаевной и начали работу над этой программой, — передаёт слова спортсменов корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Стоит отметить, что сейчас у них поставлена программа под саундтрек к фильму «Шоу Трумана» Burkhard Dallwitz «Underground / Storm», а под музыку из фильма «50 оттенков серого» выступает Алёна Косторная.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.