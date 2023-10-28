Фигурист Козловский — о прокате на 3-м этапе ГП: баллов очень мало, это не наш уровень

Российская спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прокомментировали своё выступление на третьем этапе серии Гран-при России – 2023/2024, который проходит в Красноярске. Фигуристы выиграли короткую программу, набрав 74,52 балла.

Козловский. Действительно, выступили, к сожалению, не очень, готовы мы были просто отлично. Не могу пока назвать никаких причинно-следственных связей в этом вопросе, я чувствовал, что Саша заряжена, что она подготовлена просто прекрасно, в себе тоже чувствовал силы, но, видимо, слишком перестарались с внутренним настроем. Я думаю, что в ближайшем будущем, как минимум завтра, всё будет хорошо. Баллов очень мало, это не наш уровень, они все по делу.

Бойкова. Без элемента это абсолютно нормальные баллы, — передаёт слова спортсменов корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.