Осокина и Грицаенко прокомментировали своё выступление на третьем этапе Гран-при России

Российская спортивная пара Елизавета Осокина и Артём Грицаенко прокомментировали своё выступление на третьем этапе серии Гран-при России – 2023/2024, который проходит в Красноярске. Фигуристы заняли промежуточное второе место, набрав 72,05 балла.

Осокина. Для начала сезона пойдёт.

Грицаенко. Волнительно было, конечно, выходить в первый старт в сезоне, но, по мне, катались чуть-чуть аккуратно, но всё равно получилось всё более-менее на высокие оценки. Тренеры довольны, мы тоже.

Осокина. Главная задумка состоялась с платьем.

Грицаенко. Парашют, да. У нас очень интересные швеи, которые решили, что нам это пойдёт. Ну и мы обсудили, подумали, как это будет работать. В итоге всё получилось. Раньше времени ничего не открылось. Всё как задумывали, так и получилось. Но на самом деле мы переживали и тренеры тоже, что это всё будет ненадёжно.

Осокина. Может расстегнуться посередине программы, потому что парные элементы и мало ли, в подкрутке или выбросе может что-то не так пойти. Но на тренировках мы всё попробовали, всё делали, всё надёжно, и, пока я не открою в поддержке, оно надёжно закреплено, — передаёт слова спортсменов корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.