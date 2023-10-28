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Видео: прокат Алиевым КП с двумя четверными под «Любэ» на 3-м этапе Гран-при России

Чемпион Европы 2020 года российский фигурист Дмитрий Алиев стал промежуточным лидером третьего этапа серии Гран-при России, который проходит в Красноярске. Он получил от судей за свой прокат 100,45 балла.

В своей короткой программе Алиев исполнил связку четверной тулуп – тройной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель. Отметим, что программа Дмитрия поставлена под композицию «А река течёт» группы «Любэ» из фильма «Родные».

«Чемпионат» рекомендует ознакомиться с видео проката Дмитрия Алиева.

Фигурное катание. Гран-при России, Третий этап. Мужчины. Короткая программа

1. Дмитрий Алиев – 100,45 балла.

2. Александр Самарин – 93,92.

3. Фёдор Зонов – 80,38.

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