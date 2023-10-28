Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Танцы на льду. Произвольный танец. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
01:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Прокат Бойковой и Козловского с падением партнёрши с прыжка на 3-м этапе ГП России

Прокат Бойковой и Козловского с падением партнёрши с прыжка на 3-м этапе ГП России
Аудио-версия:
Комментарии

В Красноярске спортивные пары представили свои короткие программы в рамках третьего этапа серии Гран-при России, который проходит в Красноярске. Лучшим выступлением судьи признали прокат подопечных Этери Тутберидзе, чемпионов Европы 2020 года Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, несмотря на падение фигуристки. Судьи оценили его в 74,52 балла.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выступили под ремикс песни Шарля Азнавура La Boheme. Начало выступления омрачило падение партнёрши с параллельного тройного риттбергера, но дальше пара каталась на одном дыхании и не допускала ошибок. Выброс тройной флип, в отличие от параллельного прыжка, получился довольно легко, хотя некоторая опасность сорвать элемент была.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

Фигурное катание. Гран-при России-2023/24. Этап 3, Красноярск
Спортивные пары. Короткая программа
28 октября 2023, суббота. 11:45 МСК
Окончено
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android