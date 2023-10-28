Прокат Бойковой и Козловского с падением партнёрши с прыжка на 3-м этапе ГП России

В Красноярске спортивные пары представили свои короткие программы в рамках третьего этапа серии Гран-при России, который проходит в Красноярске. Лучшим выступлением судьи признали прокат подопечных Этери Тутберидзе, чемпионов Европы 2020 года Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, несмотря на падение фигуристки. Судьи оценили его в 74,52 балла.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выступили под ремикс песни Шарля Азнавура La Boheme. Начало выступления омрачило падение партнёрши с параллельного тройного риттбергера, но дальше пара каталась на одном дыхании и не допускала ошибок. Выброс тройной флип, в отличие от параллельного прыжка, получился довольно легко, хотя некоторая опасность сорвать элемент была.

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